London - Am ersten Börsentag im September haben Europas Aktienbörsen überwiegend auf der Stelle getreten. Ohne die Impulse von der Wall Street, wo am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, herrschte weitgehend Stillstand. Der EuroStoxx 50 schloss 0,06 Prozent höher auf 3394,99 Punkte. Der französische Cac 40 verbuchte ein kleines Plus von 0,13 Prozent auf 5413,80 Zähler. Der September ist aus historischer Sicht ein schwacher Börsenmonat.

Angesichts der unverändert schwelenden globalen Handelskonflikte hätten sich die europäischen Märkte damit aber noch gut gehalten, meinte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. So habe US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union und gegen Kanada wieder eine härtere Haltung an den Tag gelegt. Trump hatte im Ringen um ein neues Freihandelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada ...

