Baufirmen haben 2018 neue Auftragsrekorde in den Büchern. Schnell denkt man bei Bauboom an Straßen und Brücken die saniert werden. Doch da steckt viel mehr dahinter, zum Beispiel Bodenbeläge oder Dämmstoffe. Das sind Aktien aus dem "Bauboom Zertifikat" wie Tarkett SA, Rockwool International A/S oder Imerys SA. Im Original hier erschienen: Bau-Boom ohne Ende, viele Aufträge bleiben sogar liegen!

