Ob ein Alkoholiker auch Alkoholaktien kauft? Nein, tut er nicht. Der Alkoholiker denkt nicht strategisch. Und schon gar nicht denkt er an die Zukunft. Der Alkoholiker hat genug mit seinen aktuellen Problemen zu kämpfen. Alkohol ist nicht per se gut oder schlecht, Alkohol ist unter anderem eine Droge wie Tabletten der Pharmaindustrie und wie Drogen, die verboten sind. Wie diese dient er vielen Menschen zur Veränderung der Wahrnehmung, zum Ertragen einer in nüchternem Zustand schwer erträglichen Situation. Der eine nimmt Medikamente vom Arzt, der andere versucht die Selbstmedikation mit Hilfe von Mitteln, für die er keine Verschreibung braucht: Alkohol ist leicht erhältlich. Dem Alkoholiker kann man nicht damit helfen, indem man ihm einfach die Flasche...

