(shareribs.com) London 03.09.2018 - Kupfer und Aluminium liegen an der London Metal Exchange wieder unter Druck. Die jüngsten Daten aus China belasten. Hinzu kommen die Sorgen über die US-Handelspolitik, die in dieser Woche weiter eskalieren könnte. Nachdem die chinesische Regierung in der vergangenen Woche einen überraschenden Anstieg des offiziellen Einkaufsmanagerindex meldete, was an den Marktteilnehmern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...