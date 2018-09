Straubing (ots) - Mit ihrem Quasi-Putsch hat Serpil Midyatli vielen Genossen einen Gefallen getan, die es für nicht akzeptabel hielten, dass Stegner es nach den Schlappen bei der Landtags- und der Kommunalwahl anders als Ex-Ministerpräsident Torsten Albig nicht für nötig hielt, persönliche Konsequenzen zu ziehen, und so tat, als hätte er mit den Niederlagen eigentlich nichts zu tun. Als seien nur die anderen schuld. Stattdessen feuert der Parteilinke ein Twitter-Dauerfeuer ab und überschreitet dabei mitunter die Grenze zum Populismus. Sehr zum Missfallen der Bundes-SPD, bei der sich das Bedauern über seine Entscheidung in Grenzen hält.



