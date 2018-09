Zürich (ots) - Die Migros Bank hat Ende August 2018 eine

Mehrheitsbeteiligung an der CSL Immobilien erworben. Dies ermöglicht

der operativ selbstständig bleibenden Immobiliendienstleisterin, sich

landesweit weiter zu entwickeln. Die Migros Bank gewinnt Zugang zu

neuen Businesskunden. Gemeinsam können die beiden Unternehmen eine

einzigartige Dienstleistungspalette über den gesamten Lebenszyklus

einer Immobilie anbieten.



CSL Immobilien ist eine der führenden Gesamtdienstleisterinnen im

Schweizer Immobilienmarkt. Die Migros Bank zählt landesweit zu den

fünf grössten Hypothekenbanken. Mit der neuen Eigentümerkonstellation

entstehen für beide beteiligte Unternehmen viele Synergien und

Vorteile. Yonas Mulugeta, CEO von CSL Immobilien, sagt: "Die

gemeinsame Bearbeitung der Kundensegmente ermöglicht ein beidseitiges

Wachstum und erlaubt der CSL Immobilien eine Erhöhung der

gesamtschweizerischen Reichweite." Die Immobiliendienstleisterin war

bereits bisher landesweit aktiv, fokussierte sich aber insbesondere

auf den Wirtschaftsraum Zürich. Neben einer stärkeren geographischen

Verankerung schafft der Einstieg der Bank bei CSL Immobilien auch das

Potenzial zum Aufbau neuer Geschäftsfelder, wie beispielsweise

digitale Dienstleistungen für private und institutionelle Investoren.

Harald Nedwed, Geschäftsleitungspräsident der Migros Bank, sagt:

"Während sich die herkömmlichen Immobiliendienstleistungen der

Bankbranche mehrheitlich an Privatpersonen richten, erbringt die

Migros Bank dank der neuen Partnerin CSL Immobilien höherwertige,

gezielt auch für Firmenkunden bestimmte Leistungen". Gemeinsam

entsteht so eine für die Schweiz einzigartige Dienstleistungspalette

über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie - mit Bewertung,

Finanzierung, Entwicklung, Bautreuhand, Vermarktung und

Bewirtschaftung. Abgerundet wird das umfassende Angebot durch

Research und Marktanalysen - der bewährte CSL Immobilienmarktbericht

wird weitergeführt.



Die CSL Immobilien wird im Markt weiterhin eigenständig auftreten.

Die langjährige Geschäftsleitung mit CEO Yonas Mulugeta, Daniel

Barben und Giuliana De Rinaldis behält ihre Funktion und Aufgaben und

bleibt am Unternehmen beteiligt. Auch der Mitarbeiterbestand bleibt

unverändert. Die Migros Bank nimmt Einsitz in den Verwaltungsrat der

CSL Immobilien und stellt zudem den Verwaltungsratspräsidenten.



