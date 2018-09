Müssen Unternehmer besessen, kreativ, beides oder keines davon sein? Der Wirtschaftsethiker Nils Ole Oermann über unternehmerische Kreativität, Künstler-Wahnsinn und den unbedingten Willen zum Erfolg.

Herr Professor Oermann, müssen Unternehmer zwingend besessen sein?Unternehmer müssen jedenfalls eines: kreativ sein. Im Kreativen lebt ihr Gott. Ganz im Sinne Luthers: Woran Du Dein Herz hängst, das ist Dein Gott! Mein Rat an die Unternehmer wäre allerdings, sich ihren Gott gut auszusuchen: Dionysos vermittelt steile Höhenflüge, aber meist geht unterwegs der Treibstoff aus. Apollon, der Gott der Klarheit, der mit dem Bogen auch auf große Entfernungen Treffende wie Heilende, scheint da die bessere Wahl. Oder weniger mythologisch: Erwartet wird von einem guten Unternehmer eine klare Geschäftsidee, weitsichtige Planung, brillantes Marketing. Rückschläge werden bandagiert oder vernäht und geschient. Ansonsten gilt: volle Konzentration auf den Geschäftserfolg, bis auch der Rest der Welt begriffen hat, dass er das Angebotene braucht.

Zu Zeiten von Alfried Krupp oder Robert Bosch dominierten Begriffe wie Fleiß, Selbsterziehung und Maßhalten. Wie erklären Sie sich dieses Umdenken?Es hat da niemand "umgedacht". Die Zeiten sind andere, und da sind es die Selbstverständnisse natürlich auch. Krupp und Bosch lebten in einer Zeit der Realien, des Handfesten, des Glaubens daran, dass sich die Menschheit Schritt für Schritt und Kolbenstoß für Kolbenstoß aus den Niederungen hochhebeln würde in ein technisches Paradies. Der Glaube ist mehrfach widerlegt worden, zuerst im Ersten Weltkrieg, und danach noch viel zu oft.

Und heute?Heute leben wir in einer Zeit der Irrealien, des Virtuellen, der Verflüssigung aller Gewissheiten. Niemand glaubt mehr an die Alles-gut-Lösung. Niemand glaubt mehr, dass er als Unternehmer eine Dynastie von sieben mal sieben Generationen auf den Weg bringt. Und alle wissen, dass Selbstdisziplin hilft, dass aber der Geschäftserfolg nicht nach dem Maß der Selbstdisziplin zugeteilt wird. Also leben erfolgreiche Unternehmer meist die alten Tugenden, aber ohne Heilserwartung. Das kann man als die professionellere Haltung ansehen, aber es hat auch etwas von spiritueller Verarmung, denn die Alten glaubten ja an ihr Ethos.

Hat sich mit der Entwicklung des Kapitalismus auch das Bild des Unternehmers gewandelt, in Richtung eines bis zum Äußersten angespannten und sich verausgabenden Antreibers? Hat sich der Kapitalismus gewandelt?Nun, italienische Bankiers des 15. Jahrhunderts fänden sich heute vermutlich nach kurzer Eingewöhnungszeit gut zurecht - jedenfalls besser als viele der krisengebeutelten Banker des 21. Jahrhunderts. Aus deutscher Sicht: Ist unser ...

