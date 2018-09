Pascal Perritaz wird neuer Chief Financial Officer von Cembra Money Bank

Zürich - Cembra Money Bank ernennt Pascal Perritaz zum neuen Chief Financial Officer (CFO). Er wird diese Funktion am 1. Oktober 2018 übernehmen und Mitglied der Geschäftsleitung der Bank werden. Pascal Perritaz tritt die Nachfolge von Rémy Schimmel an, der am 1. August 2016 zu Cembra Money Bank stiess und nun eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb der Bank annimmt.

Pascal Perritaz ist ein ausgewiesener Finanzexperte mit mehr als 22 Jahren Erfahrung bei der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Er war in den vergangenen vier Jahren Chief Financial Officer Global Corporate, nachdem er zuvor in verschiedenen Managementpositionen in der Schweiz und im Ausland tätig gewesen war, unter anderem als Chief Financial Officer für die Region Middle East Africa von 2010 bis 2013.

Der 46-jährige Schweizer besitzt einen Master in Wirtschaftswissenschaften der Universität Fribourg und ein Eidgenössisches Diplom als Finanzanalytiker und Vermögensverwalter. Zudem hat Pascal Perritaz das INSEAD Certificate in Corporate Governance erlangt und das Programm für Leadership Development an der Harvard Business School in Boston (USA) absolviert.

«Es freut uns ausserordentlich, dass unsere Bank mit Pascal Perritaz einen erfahrenen Experten für die Stelle des CFO gewinnen konnte», sagt Robert Oudmayer, Chief Executive Officer von Cembra Money Bank. «Mit seinem eindrücklichen Leistungsausweis wird Pascal Perritaz eine wertvolle Ergänzung für die Geschäftsleitung von Cembra Money Bank sein. Gleichzeitig möchte ich Rémy Schimmel für seine Arbeit und sein Engagement für die Bank während der vergangenen zwei Jahre danken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.»