Es scheint so, als hätten sich die größten Skeptiker und Zweifler aus der Aktie von NetCents mittlerweile verabschiedet. Darauf deutet zumindest der Aktienkurs hin, der sich in den letzten Tagen mehr und mehr stabilisieren konnte. Am Montag ging es sogar mit einem Plus von rund einem Prozent in den Handel, womit die Aktie von NetCents Technology jetzt bei 1,02 Euro steht.

Zumindest kurzfristig kann es jetzt eigentlich nur besser werden. Eine deutliche Erholung nach der letzten Verlustserie ... (Robert Sasse)

