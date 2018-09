Geht es um das Thema Commerzbank, lässt sich bei Anlegern und Analysten derzeit schon fast so etwas wie Mitleid feststellen. Die meisten rechnen damit, dass Deutschlands zweitgrößte Bank schon in diesem Monat den DAX verlassen und Platz für Wirecard machen muss. Bestätigt ist das zwar noch nicht, an diesem Mittwoch werden wir darüber aber Gewissheit erhalten.

Bei den Anlegern gilt es aber schon längst als gesetzt, dass es so kommen wird. Das spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, welcher in ... (Robert Sasse)

