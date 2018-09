Die syrisch-russische Operation auf Idlib wird die Rückkehr von syrischen Christen ermöglichen. Christliche Würdenträger setzen sich für ein Ende der Sanktionen gegen Syrien ein.

Kurz nach der Amtseinführung von US-Präsident Trump im vergangenen Jahr wurde er in einem Interview mit CBN News nach der anhaltenden Notlage der syrischen Christen gefragt. Er sagte, dass christliche Flüchtlinge unter seiner Verwaltung Vorrang hätten. Statistiken des "Refugee Processing Center" des US-Außenministeriums zeigen, dass in den vergangenen acht Monaten des aktuellen Jahres nur neun syrische Christen in die USA einreisen durften, berichtet der Religion News Service. Ein offener ...

