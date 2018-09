Am 21. September findet der Tag des Apfels statt. Es werden an über 30 Standorten in der ganzen Schweiz kostenlos tausende Äpfel von Obstbauern und Helfern an die Bevölkerung verteilt. Der Tag des Apfels macht auf die Qualität und Vielfalt der einheimischen und regionalen Apfelsorten aufmerksam und vergrössert das Wissen um ihre Anwendungsbereiche, wie der Schweizer...

Den vollständigen Artikel lesen ...