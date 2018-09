Deutschland ist der zweite Importeur von Obst und Gemüse nach den USA. Letztes Jahr importierte Deutschland 8,9 Millionen Tonnen im Wert von 10,5 Milliarden EUR. Das war ein Rekord sowohl bei der Menge als auch dem Wert. Insgesamt sind Bananen das am meisten importierte Produkt in Deutschland, so eine Analyse von Fruit and Vegetable Facts. Bildquelle: Shutterstock.com Nach Spanien sind...

