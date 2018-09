Am 30.03.2019 verlässt Großbritannien die Europäische Union. Vieles ist noch unklar, doch so viel steht fest: Der Brexit wird in vielen Bereichen gravierende Auswirkungen auf die betriebliche Praxis der Unternehmen haben. Um Unternehmensvertreter über die zolltechnischen Konsequenzen des britischen EU-Austritts zu informieren, referieren an sieben Terminen hochkarätige...

Den vollständigen Artikel lesen ...