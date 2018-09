HENGELO, Niederlande, Sept. 04, 2018), bekannt für seine Nanophosphate

Das neue globale Unternehmen bedient mehr als 1.000 Kunden in fast 50 Ländern und bietet mehr als 550 Mitarbeitern Arbeitsplätze. Mit mehr als 400 Patenten für Lithium-Technologie ist das Unternehmen ein führender Anbieter von technischem Know-how.

Anfang des Jahres erwarb Lithium Werks die Vermögenswerte der ehemaligen Valence Technology, Inc., und das Industriegeschäft von A123 Systems, LLC. Das neue niederländische Unternehmen Lithium Werks B.V. als solches ist ein Zusammenschluss eines führenden Zellenlieferanten, der hochwertige Nanophosphate-Zellen anbietet, und zwei Lieferanten von hochwertigen Batteriesystemen: Valence und Super B.

Die Unternehmen waren bereits enge Partner. "Unsere strategische Partnerschaft hat sich weiterentwickelt. Wir wissen jetzt, dass der beste Weg für uns ist, die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach portablen Stromversorgungslösungen zu erfüllen, indem wir unsere Kräfte bündeln", sagte T. Joseph Fisher III, CEO und Mitbegründer von Lithium Werks.

Henk Kleef, Geschäftsführer von Super B, sagte: "Die starken Markenpositionen bei Batteriesystemen sowohl von Valence als auch von Super B ermöglichen die Entwicklung und Erweiterung des neu aufgestellten Unternehmens Lithium Werks. Wir werden unseren Kunden weiterhin langlebige, sichere, zuverlässige und maßgeschneiderte Batteriesysteme in Bereichen wie Industrie, Transport, Marine und erneuerbare Energien anbieten."

"Wir werden gemeinsam einen globalen Übergang zu sauberer Energie ermöglichen, indem wir Nanotechnologie und intelligente Software nutzen, um die Effizienz beim Transport von Gütern, Menschen und Energie zu verbessern", sagte Herr Fisher.

Über Lithium Werks

Lithium Werks ist ein schnell wachsendes, weltweit tätiges Unternehmen für Lithium-Ionen-Akkus mit Produktionsstätten in China und Niederlassungen in den USA, den Niederlanden, Nordirland, Großbritannien und Norwegen. Lithium Werks bietet Zellen, Module und Batteriemanagementsysteme für Märkte wie den Materialtransport, stationäre Energiespeicher, die Medizinbranche und die Handelsschifffahrt an.

Über Super B

Super B hat einen guten Ruf in Bezug auf die Entwicklung und Herstellung von einzigartigen Lithium-Akkus im High-End-Bereich für verschiedene Branchen und Anwendungen. Verschiedene führende Hersteller und Kunden in Märkten wie der Automobilbranche, der Wohnmobilbranche, der Motorradbranche, dem Schiffbau und der Herstellung von USV setzen auf die innovativen und zuverlässigen Lithium-Akku-Lösungen von Super B. Die Lösungen von Super B werden in Hengelo in den Niederlanden entwickelt und hergestellt. Darüber hinaus verfügt Super B über weltweite regionale Vertriebs-/Kundendienstzentren.