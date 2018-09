"Handelsblatt" zum Zustand Argentiniens:

"Den Zustand Argentiniens analysiert das Handelsblatt: Auch viele Argentinier sind bis heute froh, dass sie Cristina Kirchner als Präsidentin nach einer Dekade losgeworden sind. Sie hatte die Wirtschaft ins Chaos gesteuert, die Gesellschaft gespalten, die Kassen ausgeraubt und das Land von der Welt isoliert. Doch Mauricio Macri hat die historische Chance vertan. Er nutzt nicht den Schwung des Neuanfangs und seine bis vor kurzem hohe Popularität, um den Staatshaushalt und damit das Land auf eine realistische Basis zu stellen. Jetzt muss er in einem Jahr nachholen, was er in drei Jahren zuvor nicht geschafft hat - unter erschwerten Bedingungen."/be/DP/jha

