=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:00 DE/S&P Global Ratings, PG zum globalen Rückversicherungsmarkt, Frankfurt 10:00 DE/AOK-Bundesverband, Vorstellung des "Fehlzeiten- Reports 2018", Berlin *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR *** 12:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit EU-Kommissions- präsident Juncker, Berlin 12:45 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Statement mit Österreichs Innenminister Kickl zu aktuellen politischen Themen, Berlin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,3 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 58,1 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm 16:00 DE/Franz Haniel & Cie GmbH, Pressegespräch mit CEO Stephan Gemkow und Vorstand Thomas Schmidt zur Investitionsstrategie und aktuellen Themen (Metro, Ceconomy), Duisburg *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Veranstaltung zum Thema: "Die Zukunft des Finanzplatzes Deutschland in Europa" mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel (19:20), Deutsche-Börse-CEO Weimer und Hessens Ministerpräsident Bouffier, Frankfurt *** - DE/Pkw-Neuzulassungen August *** - US/Kfz-Absatz August - DE/Lufthansa-Tochter Eurowings und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die Kabinenbeschäftigten, Düsseldorf - DE/Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei den T-Systems-Unternehmen, Hannover - PK/Präsidentschaftswahlen in Pakistan ===

