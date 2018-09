Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-SANKTIONEN - Die Bundesregierung wappnet sich mit einer "Arbeitsgemeinschaft Sanktionen" gegen amerikanische Handelsstrafen. Nach Informationen des Handelsblatts hat sich die AG aus Abteilungsleitern der Bundesministerien für Äußeres, Wirtschaft und Finanzen sowie des Kanzleramts am vergangenen Donnerstag das erste Mal getroffen. Dabei wurde unter anderem über die Möglichkeit gesprochen, eine Zweckgesellschaft auf EU-Ebene zu gründen, um das Iran-Geschäft europäischer Unternehmen vor US-Sanktionen zu schützen. An entsprechenden Plänen arbeitet auch die EU-Kommission in Brüssel. (Handelsblatt S. 6)

BREXIT - Die deutsche Wirtschaft hat angesichts der schwindenden Verhandlungszeit bis zum EU-Austritt Großbritanniens im März 2019 vor den gravierenden Folgen eines Scheiterns der Brexit-Verhandlungen gewarnt. "Die Brexit-Verunsicherung erreicht einen neuen Höchststand. In einem halben Jahr droht der Brexit, aber niemand weiß welcher", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Martin Wansleben. Bereits die dritten Sommerferien seien verstrichen, ohne dass die Wirtschaft Klarheit über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien habe. (Rheinische Post)

BAHNBRANCHE - Die europäische Bahnindustrie fordert bei öffentlichen Aufträgen von den europäischen Staaten Mindestwertschöpfungsklauseln und andere Abwehrmaßnahmen gegen unfaire Konkurrenz aus dem Ausland. In einem vom deutschen Verband der Bahnindustrie (VDB) verfassten und mit dem europäischen und weiteren nationalen Verbänden unter anderem in Frankreich und Österreich abgestimmten Brandbrief an die Politik in Berlin und Brüssel beklagen die Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen und Signaltechnik, dass viele Länder, darunter China, Japan und die USA ihre eigenen Industrien mit massiver Exportsubventionierung unterstützten oder ihre eigenen Märkte abschirmten. Die Industrie sieht viele der rund 400.000 Arbeitsplätze in Gefahr. (Handelsblatt S. 4)

DIESEL - Nach Ansicht des Grünen-Verkehrspolitikers Oliver Krischer kann die deutsche Automobilindustrie ihre Zusage, bis Jahresende 5,3 Millionen Dieselfahrzeuge mit Software-Updates nachzurüsten, nicht halten. Dies hatten die deutschen Hersteller auf dem Dieselgipfel vor einem Jahr versprochen. "Der Zeitplan für die Nachrüstung ist krachend gescheitert", sagte Krischer. Es fehlten Anfang September rund 2 Millionen Software-Updates. Der Grünen-Politiker erwartet, dass das Aufspielen der Software in den Fahrzeugen noch 1 bis 2 Jahre dauern werde. Auch der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer, Chef des Forschungsinstituts CAR, rechnet nicht damit, dass die Industrie ihre Zusagen erfüllt. "Der Grund für die Verzögerungen liegt zum großen Teil in der Industrie", so Dudenhöffer. Die Hersteller hätten zu optimistische Versprechen gemacht. (Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten)

STRAFEN - Die Wirtschaft macht mobil gegen das von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) geplante Sanktionsrecht für Unternehmen. Unter dem Motto "Unternehmerisches Handeln nicht pauschal kriminalisieren" fordert der Bundesverband der Unternehmensjuristen (BUJ) "ausgewogene gesetzliche Vorgaben". Er hat sich mit einem Schreiben an Barley gewandt, wie er dem Handelsblatt bestätigte. Darin pochen die Wirtschaftsjuristen auf "präventiv wirkende unternehmensinterne Maßnahmen". Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat in mehreren Schreiben an das Justizministerium deutlich gemacht, dass er neue Unternehmenssanktionen für unverhältnismäßig hält. (Handelsblatt S. 8)

5G - Die deutsche Automobilindustrie verlangt ein flächendeckendes Mobilfunknetz 5G, damit Vernetzung und Digitalisierung der Fahrzeugflotten in Zukunft funktionieren können. "Das Problem besteht eher auf dem Land. Wenn man beispielsweise von Straßburg über den Rhein nach Deutschland fährt, ist die Verbindung 10 bis 15 Kilometer tot. Das ist für die Zukunft nicht hinnehmbar", sagte Bernhard Mattes, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA). Autobahnen und große Städte müssten komplett digitalisiert sein. Für das vollautomatisierte Fahren sei auch eine 100-prozentige Abdeckung in der Fläche notwendig . (Handelsblatt S. 14)

INVESTOREN - Die deutsche Industrie sorgt sich nach Informationen von Welt, dass die Bundesregierung mit einer geplanten Gesetzesänderung potenzielle Investoren abschrecken und damit den Kapitalzufluss ins Land hemmen könnte. "Die westlich-liberale Marktwirtschaft hat mit Offenheit für Investitionen eine einzigartige wirtschaftliche Erfolgsgeschichte geschrieben", sagte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, auf der Wirtschaftsschutzkonferenz laut vorbereitetem Redetext. "Wir sollten deshalb selbstbewusst reagieren und für unsere Prinzipien einstehen, wenn, wie es immer wieder vorkommt und zuletzt ja auch medial breit diskutiert wurde, chinesische Unternehmen Firmenanteile in Deutschland erwerben wollen." Kempf zielt mit seiner Rede vor allem auf die laufende Diskussion innerhalb der Bundesregierung über eine weitere Verschärfung der sogenannten Außenwirtschaftsverordnung (AWV).

BUNDESWEHR - Die Bundeswehr soll nicht länger die Armee des Mangels bleiben. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat an diesem Dienstag ihre Pläne für die künftigen Fähigkeiten der Armee der Geheimschutzstelle des Bundestages zugeleitet. Zentraler Punkt: Der jährliche Verteidigungsetat soll bis 2023 auf 60 Milliarden Euro steigen, von knapp 43 Milliarden Euro im Jahr 2019. "Es ist erforderlich, die dringend benötigten Finanzmittel zur Verfügung zu stellen", sagte Henning Otte (CDU), verteidigungspolitischer Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Ärger mit der SPD-Fraktion dürfte damit programmiert sein. Der bisherige Plan von Finanzminister Olaf Scholz sieht lediglich vor, dass der Etat auf 43,9 Milliarden Euro im Jahr 2022 steigt. Die SPD hatte allerdings auch kritisiert, dass von der Leyen keinen detaillierten Beschaffungsplan vorgelegt hatte. Diese Lücke schließt nun das "Fähigkeitsprofil". Wie das Handelsblatt aus Koalitionskreisen erfuhr, legt das als geheim eingestufte Papier erstmals im Detail dar, wie die Bundeswehr in den Bereichen Soldatenanzahl und Ausrüstung wachsen soll und bis wann diese Ziele umgesetzt werden sollen. (Handelsblatt S. 9)

