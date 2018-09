Wenn der Flieger viel zu spät startet oder ganz ausfällt, können Reisende eine Entschädigung fordern. In bestimmten Fällen gehen sie allerdings leer aus. Was gilt, wenn das Sicherheitspersonal streikt?

Endlich Urlaub! Aber am Flughafen geht der Ärger los - wegen Streiks herrscht Chaos, viele Verbindungen fallen aus. Passagiere haben in solchen Situationen einige Rechte. In welchen Fällen können sie auf eine Entschädigung von der Fluggesellschaft hoffen? Das klärt der Bundesgerichtshof (BGH) an diesem Dienstag. (Az. X ZR 111/17)

Was ist passiert?Am 9. Februar 2015 gibt es an drei deutschen Flughäfen Warnstreiks beim Sicherheitspersonal. In Hamburg geht fast nichts mehr: Von 24 Kontrollpunkten sind nur einer bis drei in Betrieb. Ein Terminal ist so überfüllt, dass die Polizei die Eingänge sperren muss. Von gut 400 An- und Abflügen sind schon am Vormittag mehr als 150 gestrichen. Auch ein Ehepaar, das mit Easyjet auf die Kanaren will, hat das Nachsehen. Sein Flug wird annulliert, die Maschine startet leer nach Lanzarote.

Welche Rechte haben Reisende bei Flugausfällen?Das ist seit 2005 in der EU einheitlich geregelt. Wer wegen eines gestrichenen Fluges länger hängenbleibt, hat beispielsweise Anspruch auf Getränke und Essen in der Wartezeit, wenn nötig auch auf eine Hotelübernachtung. Die Airline muss die Beförderung anderweitig organisieren oder auf Wunsch ...

