The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2E4DX6 SACHSEN-ANH.LS.A. 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE93 DZ BANK CLN E.9565 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JSF4 DEKA IHS MTN S 7615 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB4162 LDSBK.SAAR OPF A416 BD01 BON EUR N

CA XFRA US655844BZ09 NORFOLK SOUTHERN 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US655844CA49 NORFOLK SOUTHERN 18/25 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1875279454 DT.WOHNEN ANL 18/33 BD01 BON EUR N

CA XFRA AU0000023053 IMEXHS LTD EQ00 EQU EUR N

CA 56PQ XFRA CA22889C1032 CRUZSUR ENERGY CORP. EQ00 EQU EUR N

CA INS XFRA DE000A2NBX80 INSTONE REAL EST.GRP O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA NAGF XFRA GRS003003035 NATL BK GREECE NAM.EO 3 EQ00 EQU EUR N

CA 2L2 XFRA US5327461043 LIMONEIRA CO. DL-,01 EQ01 EQU EUR N