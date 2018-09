The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1489814779 POWERLONG RL EST. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1492594814 TREASURE GEN. 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1499773098 HNA GRP(INTL) 16/21 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1504809499 ALAM SYNERGY PTE. 16/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1541978851 LOGAN PPTY HLDGS 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1542976003 NEW ROSE INV. 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1577900134 KOMMUN.SVER. 17/18 MTN BD02 BON USD N