The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0111297443 HSBC SFH (FR) 10/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000BLB3QU9 BAY.LDSBK.DUO 15/18 DAI BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB3QV7 BAY.LDSBK.DUO 15/18 RWE BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1B1J6 LBBW DL-STUFENZINS 16/18 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1523130984 GUANGZHOU SILK RD 16/21 BD00 BON USD N

CA XFRA USY00371AA53 ALAM SYNERGY 13/20 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0879582301 CENT.CHINA REAL EST.13/20 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1485534595 EMPEROR INTL.H. 16/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1603397487 HUARONG FIN.2017 17/47MTN BD01 BON USD N

CA XFRA DE000LB0N420 LBBW STUFENZINS 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US500769HB34 K.F.W.ANL.V.16/2018 DL BD02 BON USD N

CA XFRA XS0556302163 CHONG HING BK 10/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0561639211 FUBON BK (HONG KONG)10/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS0909306135 SMARTONE FINANCE 13/23 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1021008328 DAH SING BK 14/24 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1120935918 KOREAN REINSUR. 14/44 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS1130030817 SDSC INT.FIN. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1245197998 CHINA MERCH.FIN. 15/20 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1328129009 GZ METRO I.F. 15/20 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1406567716 RAIL TRA.IN.INVT 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1442177645 CHONGQ.N.U.C.D. 16/26 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1485001348 HAIKOU MEILAN AIRP. 16/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1485533944 YESTAR HEALTHCARE 16/21 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1486771154 EMIS FINANCE 16/18 MTN BD02 BON EUR N