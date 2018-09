Die Tokioter Börse hat sich am Dienstag zu Handelsbeginn uneinheitlich gezeigt. Während der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 % tiefer bei 22.651 Punkten lag, stieg der breiter gefasste Topix-Index um 0,2 % auf 1.724 Punkte. Für Verunsicherung sorgt weiterhin der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Die Börse in Shanghai lag 0,1 %Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,2 %. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,7 %.



