Die Privatbank Berenberg hat Lloyds nach den jüngsten Kursverluten von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Pence belassen. Zwar bleibe Lloyds sein am geringsten geschätzter britischer Großbankenwert, doch seien die Kursrisiken mittlerweile begrenzt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strategischen Risiken erscheinen mittlerweile eher in den Kurs eingepreist zu sein./mis/ag

Datum der Analyse: 03.09.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0008706128

AXC0033 2018-09-04/07:28