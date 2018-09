TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den Verlusten zu Wochenbeginn treten die Börsen in Ostasien am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlen die Impulse, wie Händler sagen. Auch sonst sei die Nachrichtenlage dünn. Die Anleger warteten verschiedene Notenbanksitzungen und Konjunkturdaten in den kommenden Wochen ab.

In Tokio gibt der Nikkei-225-Index um 0,4 Prozent nach auf 22.678 Punkte. Die Börsen in Schanghai und Hongkong tendieren kaum verändert. In Seoul legt der Kospi um 0,2 Prozent zu. Am australischen Aktienmarkt geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,4 Prozent nach unten. Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat ihren Leitzins unverändert belassen. Die Notenbank sprach in ihrem Begleitkommentar von leicht gestiegenen Löhnen. In den kommenden beiden Jahren dürfte die Inflation anziehen und die Arbeitslosigkeit zurückgehen, prognostizierte die RBA. Das wird als Hinweis auf kommende Zinserhöhungen interpretiert. Der australische Dollar legt zu seinem US-Pendant auf gut 0,7220 zu. Vor dem Zinsentscheid notierte der Aussie bei etwa 0,7190 US-Dollar.

Chinesische Autohersteller kämpfen mit sinkenden Verkaufszahlen

In China steht erneut der Automobilsektor im Blick. Die heimischen Hersteller klagen über rückläufige Verkaufszahlen, nachdem die chinesische Regierung die Vergabe von Krediten zum Fahrzeugkauf eingeschränkt hat. Während Geely sich in Hongkong leicht erholen und um 0,2 Prozent auf 15,98 Hongkong-Dollar zulegen, verlieren Dongfeng 1,9 Prozent und Guangzhou 1,3 Prozent. Die Aktien der drei Hersteller haben an den beiden vorigen Handelstagen zwischen 4 und 7 Prozent eingebüßt. Brilliance verlieren 1,9 Prozent.

Analysten sehen in dem jüngsten Ausverkauf aber durchaus Chancen: Nach Meinung von Credit Suisse könnte Geely sich als Hightech-Autohersteller neu erfinden. Die Analysten nennen ein Kursziel von 29 Hongkong-Dollar für die Geely-Aktie. Und von CLSA heißt es zu Brilliance, der Kurs der Aktie habe sich zwar im zurückliegenden Jahr halbiert, die Ertragslage sei dabei aber vergleichsweise stabil geblieben. Die Brilliance-Aktie dürfte daher einen Boden erreicht haben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.285,40 -0,40% +3,63% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.678,28 -0,13% -0,38% 08:00 Kospi (Seoul) 2.312,12 +0,22% -6,30% 08:00 Schanghai-Comp. 2.719,19 -0,06% -17,80% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.721,21 +0,03% -6,89% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.204,62 -0,08% -5,57% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.810,30 -0,18% +1,27% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1605 -0,1% 1,1614 1,1617 -3,4% EUR/JPY 128,99 -0,0% 129,02 128,88 -4,7% EUR/GBP 0,9023 -0,0% 0,9023 0,8994 +1,5% GBP/USD 1,2863 -0,1% 1,2871 1,2919 -4,9% USD/JPY 111,14 +0,1% 111,09 110,92 -1,3% USD/KRW 1113,50 -0,2% 1115,62 1110,34 +4,3% USD/CNY 6,8223 -0,0% 6,8228 6,8238 +4,9% USD/CNH 6,8330 -0,0% 6,8353 6,8343 +4,9% USD/HKD 7,8492 -0,0% 7,8494 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7224 +0,2% 0,7211 0,7196 -7,6% NZD/USD 0,6599 -0,0% 0,6599 0,6611 -7,1% Bitcoin BTC/USD 7.262,82 -0,4% 7.293,30 7.244,64 -46,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,05 69,80 +0,4% 0,25 +19,3% Brent/ICE 78,06 78,15 -0,1% -0,09 +22,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.199,99 1.201,15 -0,1% -1,16 -7,9% Silber (Spot) 14,49 14,51 -0,2% -0,02 -14,5% Platin (Spot) 788,75 788,50 +0,0% +0,25 -15,1% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -21,0% ===

September 04, 2018

