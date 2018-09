Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1610 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Der Schweizer Franken hat sich über Nacht derweil kaum bewegt. Aktuell kosten der Euro 1,1255 und der US-Dollar 0,9695 Franken. Am Dienstag dürften unter anderem amerikanische Konjunkturdaten für Interesse sorgen. Es wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...