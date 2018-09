Die zweitgrößte russische Bank VTB hat ihr in New York ansässiges US-Geschäft an das dortige Management verkauft. Warum? Als Grund nannte das Institut die politischen Spannungen zwischen Russland und den USA. Unter dem neuen Namen Xtellus Capital Partners wird die bisherige US-Tochter künftig Dienstleistungen im Aktien- und Anleihenhandel anbieten, die die VTB dann an ihre Kunden weiterreichen kann. Eine direkte Präsenz der VTB Bank in den Vereinigten Staaten gibt es damit nicht mehr. Offiziell erfolgte die Transaktion bereits Ende vergangener Woche.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info