Flamatt - Die Angebotsmieten sind im vergangenen Monat erneut um 0,5 Prozent günstiger geworden. Dies zeigen die aktuellen Zahlen des Swiss Real Estate Offer Index. Die Preise für Einfamilienhäuser sind hingegen mit 1,9 Prozent deutlich angestiegen, während die Preise für Stockwerkeigentum wiederum gesunken sind.

2'178 Franken Monatsmiete werden derzeit für eine durchschnittliche Wohnung mit einer Fläche von 100 m2 in der Schweiz verlangt. Dies zeigt der von ImmoScout24 in Zusammenarbeit mit dem Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI AG erhobene Swiss Real Estate Offer Index. Die Mietpreise sind damit im August erneut gesunken und liegen 0,5 Prozent tiefer als im Vormonat Juli. «Doch trotz des aktuellen Rückgangs können sich Mieter noch nicht uneingeschränkt freuen», kommentiert Martin Waeber, Director von ImmoScout24, die momentane Lage. Denn auf Jahresbasis beträgt das Mietpreiswachstum insgesamt 0,5 Prozent. Doch hat Waeber eine gute Nachricht für Mieter: «Dass die Zunahme in den verbleibenden Monaten bestehen bleibt oder sogar noch anwächst, ist eher fraglich. Die Zahl leerstehender Wohnungen dürfte im laufenden Jahr weiter steigen und damit Mietpreiskorrekturen nach sich ziehen. ...

