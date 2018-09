TAGESTHEMA

Das Pflanzenzüchtungsunternehmen KWS Saat will die Rechtsform von einer Europäischen Gesellschaft (SE) in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) ändern. Aufsichtsrat und Vorstand haben dem Formwechsel in eine SE & Co. KGaA zugestimmt, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem haben die Gremien beschlossen, einen Aktiensplit im Verhältnis 1:5 vorzubereiten. Gleichzeitig soll eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln erfolgen, das heißt Rücklagen werden in Grundkapital umgewandelt. An den Beteiligungsverhältnissen ergeben sich durch den Aktiensplit den Angaben zufolge keine Änderungen. Die Aktionäre brauchten keine Zuzahlungen zu leisten. In der Rechtsform der KGaA könne die KWS Wachstumsmöglichkeiten "noch agiler und flexibler" nutzen und dafür benötigtes Eigenkapital aufnehmen, ohne dass der Charakter der Gesellschaft als börsennotiertes Familienunternehmen verloren gehe, heißt es weiter. Im Zuge des Formwechsels trete die neu zu gründende KWS SE als Komplementärin in die Gesellschaft ein. Sie werde von Beteiligungsgesellschaften der Aktionärsfamilien C.-E. Büchting und Arend Oetker mehrheitlich getragen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine relevanten Unternehmenstermine angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

RTL Group: 1,00 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-EU 11:00 Erzeugerpreise Juli Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,6% gg Vj -US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 58,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion von Anleihen im Volumen von 1,265 Mrd EUR, davon: 0,00-prozentige Anleihen mit Laufzeit September 2022 0,75-prozentige Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 11:30 DE/Auktion inflationsindexierter, 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 500 Mio EUR Auktion inflationsindexierter, 0,10-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2046 im Volumen von 250 Mio EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.906,80 0,16 Nikkei-225 22.655,94 -0,23 Schanghai-Composite 2.719,19 -0,06 (Montag, 19.25 Uhr) INDEX zuletzt +/- % DAX 12.346,41 -0,14 DAX-Future 12.333,00 -0,08 XDAX 12.336,11 -0,09 MDAX 26.820,51 -0,30 TecDAX 3.024,47 0,39 EuroStoxx50 3.394,99 0,06 Stoxx50 3.048,73 0,21 Dow-Jones 25.964,82 -0,09 (Freitag) S&P-500-Index 2.901,52 0,01 (Freitag) Nasdaq-Comp. 8.109,54 0,26 (Freitag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,22 +8

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,63 -0,0 2,63 142,7 5 Jahre 2,73 -0,8 2,74 80,9 7 Jahre 2,81 0,1 2,81 56,4 10 Jahre 2,86 -0,3 2,86 41,3 30 Jahre 3,02 0,3 3,02 -4,4

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Für die Börsen in Europa deutet sich für Dienstag eine kaum veränderte Handelseröffnung ab. IG stellt den DAX am frühen Morgen 10 Punkte tiefer bei 12.336 Punkten, auch der Euro-Stoxx-50 sollte leicht tiefer in den Handel starten. Mit dem montäglichen Feiertag an der Wall Street fehlen von dort die Impulse, die asiatischen Aktienmärkte tendieren kaum verändert. Übergeordnet belastet weiterhin der Handelskonflikt das Sentiment für Aktien. Bis zur Wochenmitte liegen die Gespräche zwischen den USA und Kanada über das Freihandelsabkommen zunächst auf Eis. Daher wird an der Börse auf mögliche neue Tweets von US-Präsident Donald Trump geachtet. Der Euro notiert mit 1,16 Dollar etwas leichter gegenüber dem Wochenstart.

RÜCKBLICK: Gut behauptet - Die Investoren an Europas Börsen blieben auch zu Wochenbeginn vorsichtig. Am Mittwoch könnte Trump ernst machen mit bereits angedrohten weiteren Strafzöllen auf chinesische Waren. Zudem hängt die Sorge vor Strafzöllen auf Autoimporte aus Europa weiter über dem Markt. Gegen den Trend ging es für den FTSE-100 um 1,0 Prozent nach oben. Der Index profitierte vor allem von der Pfund-Schwäche. Ein schwaches Pfund stützt tendenziell den Index, da in diesem zahlreiche exportlastige Konzerne gelistet sind, die einen erheblichen Teil ihrer Umsätze im Ausland generieren. Nach dem Kurseinbruch vom Freitag ging es für Casino um weitere 3,1 Prozent nach unten. S&P hat das Rating für die Supermarktkette um eine Stufe auf BB gesenkt bei einem negativem Ausblick. Begründet wurde dies mit gestiegenen Refinanzierungsrisiken der Muttergesellschaft Rallye. Die Bestätigung der Jahresprognose durch Casino trug wenig zur Beruhigung der Anleger bei.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die schwächere DAX-Performance lag vor allem an den Abgaben der Autowerte. Der Sektor stellte mit einem Minus von 1,0 Prozent den größten Verlierer in Europa. Die Umstellung auf ein weltweit einheitliches Testverfahren (WLTP) gilt ab dem 1. September und stellt deutsche Hersteller vor größere Probleme. VW gaben um 2,1 Prozent nach, BMW fielen um 0,7 Prozent und Daimler schlossen mit einem Minus von 1,3 Prozent. Mologen verloren 6,6 Prozent. Das Biotechnologie-Unternehmen sammelt durch eine Kapitalerhöhung und eine Wandelanleihe frisches Geld ein. Tele Columbus brachen um 14,6 Prozent auf 2,81 Euro ein. Die Gewinnwarnung und die Prognoseänderung bestätigen nach Ansicht von Goldman Sachs, dass es operativ Probleme gibt bei dem Unternehmen. Goldman Sachs stuft die Aktie mit "Neutral" und einem Kursziel von 2,60 Euro ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr ruhig verlief der frühe nachbörsliche Handel am Montag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Vor dem Hintergrund des Feiertages in den USA seien die Umsätze sehr gering gewesen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die VW-Aktie erholte sich leicht von den Abgaben aus dem regulären Handel von 2,1 Prozent. Sie wurde 0,5 Prozent höher getaxt.

USA / WALL STREET (31.8.)

Behauptet - Mit Blick auf das verlängerte Wochenende dominierte Zurückhaltung. Daneben hing die Furcht vor einer sich ausweitenden Schwellenländer-Krise über den Märkten. Nicht zu vergessen der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem anonymen Informanten zufolge eine weitere Eskalation droht. Von den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada hieß es im Späthandel zwar zunächst, dass sie gescheitert seien, allerdings folgten darauf schnell Hinweise, dass sie am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollen und dass es Fortschritte gebe. Coca-Cola standen mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie gab um 0,8 Prozent nach. Apple markierten mit 228,87 Dollar ein neues Rekordhoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 227,50 Dollar. Am Mittwoch hatte Anlegerlegende Warren Buffett dem Sender CNBC gesagt, dass er weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft habe. Ford büßten 2,3 Prozent ein nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.10 Uhr EUR/USD 1,1604 -0,1% 1,1614 1,1621 EUR/JPY 128,97 -0,0% 129,02 129,05 EUR/CHF 1,1255 -0,0% 1,1259 1,1258 EUR/GBR 0,9021 -0,0% 0,9023 0,9023 USD/JPY 111,15 +0,1% 111,09 111,08 GBP/USD 1,2863 -0,1% 1,2871 1,2880 Bitcoin BTC/USD 7.274,05 -0,3% 7.293,30 7.288,01

Am Morgen tendiert der Euro gegen den Dollar etwas leichter. Noch wenig Bewegung gibt es in der türkischen Lira, der Dollar notiert bei 6,63 Lira.

Am Montag berappelte sich die türkische Lira leicht, der Dollar kam vom Tageshoch bei 6,74 auf 6,64 Lira zurück. Neue Inflationsdaten aus der Türkei sind zwar schlecht ausgefallen, jedoch nicht ganz so übel wie befürchtet. Die türkische Zentralbank hat derweil eingeräumt, dass sie Risiken für die Preisstabilität sieht. Sie will alle Instrumente zur Bewahrung der Preisstabilität nutzen. Ob dies auch Zinserhöhungen umfasst, wie von Analysten gefordert, ist indes unklar. Immerhin hat die Bank angekündigt, ihre geldpolitische Haltung auf der September-Sitzungen anzupassen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,06 69,80 +0,4% 0,26 +19,3% Brent/ICE 78,07 77,42 -0,1% -0,08 +20,7%

Mit leichten Gewinnen zeigten sich die Ölpreise. Gestützt wurde das Sentiment von den Entwicklungen im Iran. "Die Exporte des dritggrößten Ölförderes innerhalb der Opec fallen schneller als gedacht", sagt Analyst Stephen Brennock von PVM Oil Associates. Und mit weiteren Sanktionen seitens der USA könnte ein deutlicherer Rückgang noch bevorstehen, ergänzt der Teilnehmer.

