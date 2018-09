Chipotle Mexican Grill - die perfekte Einstiegschance?

Symbol:WKN:ISIN:Ein Beitrag der Trading-Plattform ratgeberGELD.atChipotle Mexican Grill, Inc. betreibt mexikanische Restaurants sowohl in den USA als auch international.Die Aktie befindet sich mittelfristig in einem Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs und korrigiert gerade in der Nähe der gleitenden Durchschnitte 50 und 20. Der Ausbruch über 486,18 USD am 08. August konnte durch die Bullen verteidigt werden und am 15. August kam es sogar zu einem Gap nach oben, gefolgt von einem positiven grünen Tag.Der Wert ist somit ein attraktiver Long-Kandidat mit gutem Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV).Chart vom 31.08.2018Spannend wird es, sobald die Korrektur beendet ist und wenn sich eine erste größere grüne Kerze bildet, die über der vorherigen roten Kerze schließt. Das könnte das Ende der Korrektur sein und gleichzeitig ein Ticket für die Fahrt in Richtung Norden. Die Widerstandszone von 530 USD bietet in Folge gute Möglichkeit um Teilgewinne zu realisieren. Sollte es zu einem weiteren Hoch kommen, kann der restliche Teil der Position weiter verwaltet werden,Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 25. Oktober bekannt gegeben und an diesem Tag kann es zu Gaps in beide Richtungen kommen kann und somit zu erhöhtem, unkalkulierbarem Risiko. Bis dahin ist jedoch genügend Zeit vorhanden um den einen oder anderen Trade mit gutem CRV umsetzen zu können.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya MarinskaAnalyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at