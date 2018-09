Die Privatbank Berenberg hat Lloyds nach den jüngsten Kursverluten von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 60 Pence belassen. Zwar bleibe Lloyds sein am geringsten geschätzter britischer Großbankenwert, doch seien die Kursrisiken mittlerweile begrenzt, schrieb Analyst Peter Richardson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die strategischen Risiken erscheinen mittlerweile eher in den Kurs eingepreist zu sein./mis/ag Datum der Analyse: 03.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-09-04/08:03

ISIN: GB0008706128