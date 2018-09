Zu Beginn der 70er Jahre machte ein Buch Furore. Die von Dennis Meadows als Erstautor herausgegebenen "Grenzen des Wachstums" wurden zur Bibel der Nachhaltigkeitsbewegung. Obwohl sich einige der darin gemachten Voraussagen als falsch erwiesen, legte das Werk über Jahre hinweg den Grundstein für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt. Meadows bekräftigt immer wieder seine Aussage, dass unser auf grenzenlosem Wachstum fussendes Wirtschaftssystem noch in diesem Jahrhundert kollabieren wird. 82 Jahre verbleiben noch. Insofern kann sich seine Vorhersage durchaus erfüllen. Seit "The Limits of Growth" 1972 erschien, gab es Abertausend von Sekundärliteratur, welche das hohe Lied vom schädlichen Wachstum singen. Doch vielleicht ist einmal eine differenzierte Betrachtung von Nöten.

Ähnlich jenem Fussballreporter, der die gute Chancenausbeutung einer Mannschaft immer als "gnadenlose Effektivität" bejubelt, huldigen wir Menschen einer Fehlinterpretation. Was der Reporter loben will, ist, dass die Mannschaft klug ihre Chancen nutzt. Es geht nicht darum, dass sie gewinnt, wie in den irrwitzigen Materialschlachten der Weltkriege, sondern dass sie einfach optimal ihre Chancen nutzt. Effizienz wäre das richtige Wort.

Auch unsre Wirtschaft ist viel zu sehr von kriegerischem Denken bestimmt. Da ist die Rede von Markteroberung, Preisschlachten, Handelskriegen und viel zu oft werden Ressourcen vergeudet. Wenn wir ...

