Die australische Notenbank hat ihren Leitzins im September abermals unverändert gelassen. Wann es zu einer Zinserhöhung kommen wird, ist nach wie vor unklar. Die Reserve Bank of Australia hat signalisiert, dass sie weiterhin einen allmählichen Anstieg der Löhne und der Inflation erwartet und dass die Arbeitslosigkeit sich langsam abschwächt.

Wie von Ökonomen erwartet, hat die Notenbank den Leitzins auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent belassen. Dort verharrt er schon seit Mitte 2016. "Das niedrige Leitzinsniveau unterstützt die australische Wirtschaft", sagte Gouverneur Philip Lowe. "Weitere Fortschritte bei der Senkung der Arbeitslosigkeit und der Rückkehr der Inflation auf Zielniveau werden erwartet, dieser Prozess wird aber voraussichtlich nur allmählich vor sich gehen."

Ökonomen rechnen damit, dass der Leitzins auch 2019 noch unverändert bleiben wird, während die Inflation am unteren Ende des Notenbankziels von 2 bis 3 Prozent verharrt und der Arbeitsmarkt sich nur langsam entspannt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 1. Veröff.: 54,5 zuvor: 55,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,5 Punkte zuvor: 58,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.906,80 +0,16% Nikkei-225 22.688,49 -0,08% Hang-Seng-Index 27.801,07 +0,32% Kospi 2.314,92 +0,34% Shanghai-Composite 2.729,55 +0,32% S&P/ASX 200 6.286,80 -0,38%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den Verlusten zu Wochenbeginn treten die Börsen in Ostasien am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle. Da die US-Börsen am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, fehlen die Impulse, wie Händler sagen. Auch sonst sei die Nachrichtenlage dünn. Die Anleger warteten verschiedene Notenbanksitzungen und Konjunkturdaten in den kommenden Wochen ab. In China steht erneut der Automobilsektor im Blick. Die heimischen Hersteller klagen über rückläufige Verkaufszahlen, nachdem die chinesische Regierung die Vergabe von Krediten zum Fahrzeugkauf eingeschränkt hat. Während Geely sich in Hongkong leicht erholen und um 0,2 Prozent auf 15,98 Hongkong-Dollar zulegen, verlieren Dongfeng 1,9 Prozent und Guangzhou 1,3 Prozent. Die Aktien der drei Hersteller haben an den beiden vorigen Handelstagen zwischen 4 und 7 Prozent eingebüßt. Brilliance verlieren 1,9 Prozent. Analysten sehen in dem jüngsten Ausverkauf aber durchaus Chancen: Nach Meinung von Credit Suisse könnte Geely sich als Hightech-Autohersteller neu erfinden. Die Analysten nennen ein Kursziel von 29 Hongkong-Dollar für die Geely-Aktie. Und von CLSA heißt es zu Brilliance, der Kurs der Aktie habe sich zwar im zurückliegenden Jahr halbiert, die Ertragslage sei dabei aber vergleichsweise stabil geblieben. Die Brilliance-Aktie dürfte daher einen Boden erreicht haben.

US-NACHBÖRSE (Freitag, 31.8.)

Keinerlei Ermüdungserscheinungen scheint die Rally bei den großen Technologiewerten an der Wall Street zu zeigen. Am Freitag hatte die Apple-Aktie ein neues Rekordhoch erreicht, obwohl der Gesamtmarkt kaum verändert geschlossen hatte. Die Aktie legte nachbörslich um weitere 0,1 Prozent zu auf 227,93 Dollar. Die jüngste Aufwärtsbewegung in der Aktie war durch die Aussagen der Anlegerlegende Warren Buffett in Gang gekommen, der weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft hat. Ähnlich sieht es bei der Amazon-Aktie aus, die am Donnerstag erstmals über 2.000 Dollar geklettert war. Sie stieg nachbörslich um weitere 0,2 Prozent auf 2.016 Dollar. Aufschläge in ähnlichem Umfang verbuchten auch die Aktien von Facebook und der Google-Mutter Amazon. Die Ford-Aktie erholte sich um 0,5 Prozent auf 9,53 Dollar. Sie hatte tagsüber 2,3 Prozent eingebüßt nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

WALL STREET (Freitag, 31.8.)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.964,82 -0,09 -22,10 5,04 S&P-500 2.901,52 0,01 0,39 8,52 Nasdaq-Comp. 8.109,54 0,26 21,17 17,47 Nasdaq-100 7.654,55 0,16 11,88 19,67 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 831 Mio 614 Mio Gewinner 1.569 1.043 Verlierer 1.351 1.874 Unverändert 135 130

Behauptet - Mit Blick auf das verlängerte Wochenende dominierte Zurückhaltung. Daneben hing die Furcht vor einer sich ausweitenden Schwellenländer-Krise über den Märkten. Nicht zu vergessen der Handelsstreit zwischen den USA und China, bei dem anonymen Informanten zufolge eine weitere Eskalation droht. Von den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada hieß es im Späthandel zwar zunächst, dass sie gescheitert seien, allerdings folgten darauf schnell Hinweise, dass sie am Mittwoch wieder aufgenommen werden sollen und dass es Fortschritte gebe. Coca-Cola standen mit der geplanten Übernahme der britischen Kaffeehauskette Costa für 5,1 Milliarden Dollar im Blick. Die Aktie gab um 0,8 Prozent nach. Apple markierten mit 228,87 Dollar ein neues Rekordhoch. Am Ende des Tages stand ein Plus von 1,1 Prozent auf 227,50 Dollar. Am Mittwoch hatte Anlegerlegende Warren Buffett dem Sender CNBC gesagt, dass er weitere Aktien des iPhone-Herstellers gekauft habe. Ford büßten 2,3 Prozent ein nach der Mitteilung, dass der Autobauer Pläne für den Import seines Kompaktwagenmodells Focus aus China in die USA aufgibt. Grund dafür ist der inzwischen von den USA erhobene Importzoll von 25 Prozent auf Waren aus China.

TREASURYS (Freitag, 31.8.)

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,64 -1,6 2,65 143,5 5 Jahre 2,74 -0,7 2,75 82,1 10 Jahre 2,86 0,8 2,86

US-Anleihen profitierten leicht von ihrem Ruf als sichere Anlage angesichts der andauernden Handelskonflikte.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1610 -0,0% 1,1614 1,1617 -3,4% EUR/JPY 129,02 +0,0% 129,02 128,88 -4,6% EUR/GBP 0,9024 +0,0% 0,9023 0,8994 +1,5% GBP/USD 1,2865 -0,0% 1,2871 1,2919 -4,9% USD/JPY 111,14 +0,0% 111,09 110,92 -1,3% USD/KRW 1114,25 -0,1% 1115,62 1110,34 +4,4% USD/CNY 6,8206 -0,0% 6,8228 6,8238 +4,8% USD/CNH 6,8313 -0,1% 6,8353 6,8343 +4,9% USD/HKD 7,8492 -0,0% 7,8494 7,8496 +0,5% AUD/USD 0,7233 +0,3% 0,7211 0,7196 -7,5% NZD/USD 0,6606 +0,1% 0,6599 0,6611 -7,0% Bitcoin BTC/USD 7.289,51 -0,1% 7.293,30 7.244,64 -46,6%

Die türkische Lira berappelte sich zu Wochenbeginn leicht, der Dollar kam vom Tageshoch bei 6,74 auf 6,64 Lira zurück. Neue Inflationsdaten aus der Türkei sind zwar schlecht ausgefallen, jedoch nicht ganz so übel wie befürchtet. Die türkische Zentralbank hat derweil eingeräumt, dass sie Risiken für die Preisstabilität sieht. Sie will alle Instrumente zur Bewahrung der Preisstabilität nutzen. Ob dies auch Zinserhöhungen umfasst, wie von Analysten gefordert, ist indes unklar. Immerhin hat die Bank angekündigt, ihre geldpolitische Haltung auf der September-Sitzungen anzupassen.

Am Dienstagmorgen legt der australische Dollar zu seinem US-Pendant zu, nachdem die Reserve Bank of Australia zwar die Zinsen zunächst unverändert belassen, in ihrem Begleitkommentar aber Zinserhöhungen in der Zukunft angedeutet hat.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,17 69,80 +0,5% 0,37 +19,5% Brent/ICE 78,15 78,15 0% 0,00 +22,5%

Mit leichten Gewinnen zeigten sich die Ölpreise. Gestützt wurde das Sentiment von den Entwicklungen im Iran. "Die Exporte des dritggrößten Ölförderers innerhalb der Opec fallen schneller als gedacht", sagt Analyst Stephen Brennock von PVM Oil Associates. Und mit weiteren Sanktionen seitens der USA könnte ein deutlicherer Rückgang noch bevorstehen, ergänzt der Teilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.200,75 1.201,15 -0,0% -0,40 -7,8% Silber (Spot) 14,50 14,51 -0,1% -0,01 -14,4% Platin (Spot) 791,20 788,50 +0,3% +2,70 -14,9% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,4% -0,01 -21,0%

Der Goldpreis konnte weiterhin nicht von den gestiegenen Sorgen profitieren und tendierte um die Marke von 1.200 Dollar je Feinunze.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK BRASILIEN

Brasiliens inhaftierter Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will die Entscheidung des Obersten Wahlgerichts, wonach er bei der Präsidentenwahl im Oktober nicht antreten darf, bei der UNO und beim Obersten brasilianischen Gerichtshof anfechten. Er habe Lula über "alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten" informiert, sagte sein Vizepräsidentschaftskandidat Fernando Haddad nach einem Besuch des Ex-Staatschefs im Gefängnis in Curitiba. Lula, der von 2003 bis Ende 2010 Präsident war, sitzt nach einer Verurteilung wegen Korruption und Geldwäsche im Gefängnis.

NATURKATASTROPHEN JAPAN

Der Taifun "Jebi" ist am Dienstag im Westen von Japan auf Land getroffen. Der Sturm gilt als stärkster Taifun in Japan seit 25 Jahren, wie die japanische Wetterbehörde der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. "Jebi" bringt Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern und heftigen Regen mit sich.

