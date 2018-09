Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tele Columbus nach Zahlen und gesenkter Prognose von 5,50 auf 4,00 Euro gesenkt, die Einstufung nach dem Kursrutsch aber auf "Neutral" belassen. JPMorgan-Analyst Akhil Dattani kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das laufende Jahr und dementsprechend das Kursziel. Es sei nach wie vor schwer, die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens und der Aktie vorherzusehen. Mittelfristig sei jedoch das rund 40 Prozent über dem aktuellem Niveau liegende Kursziel berechtigt. Dattani nimmt allerdings seine Empfehlung vom 20. August, sich kurzfristig aus taktischen Erwägungen heraus bei Tele Columbus zu positionieren zurück. Zum Zeitpunkt dieser Empfehlung hatte das Papier 2,58 Euro gekostet und ist seitdem bei zum Teil extrem hohen Schwankungen um rund zehn Prozent gestiegen. In der Spitze hatte die Aktie dabei zeitweise 3,835 Euro gekostet./zb/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-09-04/08:15

ISIN: DE000TCAG172