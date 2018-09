An sich hält sich das Papier von Zalando seit Jahresanfang ohnehin in einer breiten Handelsspanne zwischen 41,78 und 50,34 Euro auf, die keine signifikanten Impulse hervorgebracht hat. Die letzte markante Aufwärtsbewegung wurde hierbei Anfang August nach einem Verlaufshoch bei 50,34 Euro beendet und führte anschließend zu einem beträchtlichen Kurssturz zurück auf 42,92 Euro. Nur wenig später setzte eine technische Gegenreaktion ein und brachte eine Erholung an grob 46,00 Euro hervor. Diese spielte sich allerdings in einem aufwärts gerichteten Keil ab, der in der Charttechnik stellvertretend für einen weiteren Kursverlust steht und somit eine zweite größere Verkaufswelle jetzt einsetzen dürfte. Aufgrund der immer größer werdenden Verluste sind Short-Positionen die aller Erste Wahl - vor allem im schwachen Handelsmonat September. ...

