Basel - Die Messebetreiberin MCH hat im ersten Halbjahr trotz messezyklischem Rückenwind weniger verdient als im Vorjahr. Grund dafür ist vor allem die deutlich geschrumpfte Uhren- und Schmuckmesse Baselworld. Für das Gesamtjahr geht MCH von einem Verlust in bis zu dreistelliger Millionenhöhe aus.

Die MCH Group hat im ersten Halbjahr trotz deutlich kleinerer Baselworld den Betriebsertrag auf 356,6 Millionen Franken gesteigert nach 305,6 Millionen Franken im Vorjahr, wie die MCH Group am Dienstag mitteilte. Der Grund dafür sei der günstige Messezyklus in diesem Jahr. So fand in diesem Frühling die Baumesse Swissbau statt, zudem leistete erstmals die übernommene US-Firma MC2 über die ganze Berichtsperiode einen Beitrag.

Mit der Umsatzentwicklung nicht mithalten konnten jedoch die Gewinnzahlen. Der EBITDA sank auf 53,4 Millionen Franken nach 63,7 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Der Konzerngewinn reduzierte sich um 17 Prozent auf 21,9 Millionen Franken.

Diese Rückgänge sind laut Mitteilung auf Baselworld zurückzuführen. Die Auswirkungen der Absage des grössten Ausstellers Swatch sind darin jedoch noch nicht enthalten. Diese werden ...

