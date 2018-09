ZUMTOBEL Q1 UMSATZ €293,1 MIO, ERW. €293,7 MIO BKW H1 oper. Gewinn CHF223,6 Mio Basler Kantonalbank begleitet Green Bond Emission des Kantons FORD - Der US-Autobauer Ford will das Europageschäft radikal umbauen. Nach einem Bericht der Sunday Times sollen in Europa bis zu 24.000 Jobs bedroht sein. Ford wies das zwar als "Spekulation" zurück. Aber eins ist klar: Das Unternehmen steht vor einem massiven Umbau. Erst im Juli hatte Ford-Chef Jim Hackett angekündigt, 11 Milliarden Dollar in die Restrukturierung des Europageschäfts zu stecken. "Wir sind extrem unzufrieden mit unserer Leistung in Europa und China", sagte er nach den jüngsten Quartalszahlen. Deutschland ist zwar profitabel. Aber in Dearborn schaut man auf Europa als Ganzes. Ford muss sich in Zeiten von...

