Die US-Bank JPMorgan hat BBVA wegen der Risiken im Türkei-Geschäft von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 8,00 auf 6,80 Euro gesenkt. Die Risiken aus der starken Positionierung der spanischen Bank in der Türkei seien vom Markt noch nicht voll erkannt worden, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie rechnet in der Türkei wegen des Absturzes der Währung und der Wirtschaftskrise mit einem deutlichen Anstieg der Kreditausfälle./zb/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-09-04/08:20

ISIN: ES0113211835