Die US-Bank JPMorgan hat ING unter anderem wegen der Risiken in der Türkei von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 17,40 auf 14,40 Euro gesenkt. Da das Türkei-Geschäft zuletzt nur vier Prozent zum Gewinn beigetragen habe, dürften die Auswirkungen der Krise in dem Land überschaubar sein, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben den negativen Folgen des aktuellen Absturzes der türkischen Währung und der Wirtschaftskrise in dem Land rechnet der Experte aber auch in anderen Bereichen wieder mit höheren Kreditausfällen, so dass sich die Risikovorsorge von dem zuletzt sehr niedrigen Niveau wieder normalisieren dürfte./zb/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-09-04/08:21

ISIN: NL0011821202