Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical kündigt Datum für die Vorlage der Halbjahresergebnisse 2018 an DGAP-News: Mainstay Medical International Plc / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical kündigt Datum für die Vorlage der Halbjahresergebnisse 2018 an (News mit Zusatzmaterial) 04.09.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mainstay Medical kündigt Datum für die Vorlage der Halbjahresergebnisse 2018 an Dublin - Irland, 4 September 2018 - Mainstay Medical International plc ("Mainstay", oder das "Unternehmen", Euronext Paris: MSTY.PA und Euronext Dublin: MSTY.IE) kündigt an, dass es seine Halbjahresergebnisse für 2018 am 21. September 2018 um 08:00 Uhr MEZ bekanntgeben wird. Das Medizintechnik-Unternehmen Mainstay betreibt die Markteinführung von ReActiv8(R), eines implantierbaren wiederherstellenden Neurostimulationssystems zur Behandlung von einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP). Der Vorstandsvorsitzende Jason Hannon und der Chief Financial Officer Matthew Onaitis werden am selben Tag um 14:00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz mit Fragen und Antworten für Analysten und Investoren abhalten. Die Konferenz wird in Englische Sprache gehalten. Eine Aufzeichnung wird für 30 Tage verfügbar sein. Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz sind wie folgt: Europa: +44 333 300 0804 Irland: +353 1 431 1252 Frankreich: +33 170750711 Deutschland: +49 6913803430 USA: +1 6319131422 Teilnehmer-PIN: 87237611# Die Pressemitteilung zu den Jahresergebnissen wird in der Sektion "Investors" der Webseite von Mainstay Medical zur Verfügung stehen: http://www.mainstay-medical.com/en/investors - Ende - Über Mainstay Mainstay ist ein Medizintechnik-Unternehmen mit dem Ziel, das innovative implantierbare Neurostimulationssystem ReActiv8 für Menschen mit einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP) auf den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland. Es ist mit Tochtergesellschaften in Irland, in den USA, in Australien, und in Deutschland tätig. Seine Aktien sind zum Handel an der Börse Euronext Paris (MSTY.PA) und am ESM der Euronext Dublin (MSTY.IE) zugelassen. Über chronische Kreuzschmerzen Eine der anerkannten Ursachen von chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP) ist die gestörte Kontrolle des Nervensystems über die Muskeln, die für die dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule im unteren Rücken zuständig sind. Eine instabile Wirbelsäule kann zu Rückenschmerzen führen. ReActiv8 ist so konstruiert, dass es diejenigen Nerven elektrisch stimuliert, die für die Kontraktion dieser Muskeln zuständig sind. Dadurch hilft es, die Kontrolle über die Muskeln wieder herzustellen und die dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule zu verbessern, was dem Körper eine Genesung von den chronischen Kreuzschmerzen erlaubt. Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen haben üblicherweise eine stark reduzierte Lebensqualität und weisen erhöhte Werte bei Schmerz, Einschränkungen, Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen auf. Ihre Schmerzen und Einschränkungen können trotz bester verfügbarer medizinischer Behandlung fortbestehen. Nur ein kleiner Teil der Fälle lässt sich auf einen pathologischen Befund oder einen anatomischen Defekt zurückführen, der mit einem wirbelsäulenchirurgischen Eingriff korrigierbar wäre. Die Betroffenen sind durch die Beschwerden in ihrer Arbeitsfähigkeit und Alltagstauglichkeit stark eingeschränkt. Die Verluste an Arbeitstagen, Hilfeleistungen bei Schwerbehinderung und Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist eine erhebliche Belastung für den Einzelnen, seine Familie, die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und für die Allgemeinheit. Weitere Einzelheiten finden sich unter www.mainstay-medical.com ACHTUNG - in den USA ist ReActiv8 durch Bundesgesetze auf den Einsatz in der Forschung beschränkt. --- PR- und IR-Anfragen: Consilium Strategic Communications (Internationale Strategische Kommunikation, Wirtschafts- und Fachmedien) Chris Gardner, Jessica Hodgson, Nicholas Brown Tel: +44 203 709 5700 / +44 7921 697 654 Email: mainstaymedical@consilium-comms.com FTI Consulting (für Irland) Jonathan Neilan Tel: +353 1 765 0886 Email: jonathan.neilan@fticonsulting.com NewCap (für Frankreich) Julie Coulot, Tristan Roquet Montégon Tél.: +33 1 44 71 20 40 Email: jcoulot@newcap.fr AndreasBohne.Com/Kötting Consulting (für Deutschland) Andreas Bohne Tel: +49 2102 1485368 Email: abo@andreasbohne.com Wilhelm Kötting Tel: +49 69 75913293 Email: wkotting@gmail.com Investor Relations: LifeSci Advisors, LLC Brian Ritchie Tel: +1 (212) 915-2578 Email: britchie@lifesciadvisors.com ESM Advisers: Davy Fergal Meegan oder Barry Murphy Tel: +353 1 679 6363 Email: fergal.meegan@davy.ie or barry.murphy2@davy.ie --- Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=VNFRCLUFNU Dokumenttitel: Mainstay Medical kündigt Datum für die Vorlage der Halbjahresergebnisse 2018 an 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 720271 04.09.2018

ISIN IE00BJYS1G50

AXC0048 2018-09-04/08:30