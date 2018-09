flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Oktober-Kontrakt schloss am Freitag den Monat August mit Gewinnen ab, auch die letzten beiden Augustwochen endeten mit Zugewinnen, nur der Freitag selbst litt wohl unter Gewinnmitnahmen zum Monatsende. Am Montag wurde der WTI-Kontrakt an der NYMEX feiertagsbedingt nicht gehandelt (US-Feiertag "Labour-Day"). Der Schlusskurs stammt somit vom Monatsschluss.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Verlaufstief des 15. August 2018 bei 63,93 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischenhoch des 30. August 2018 bei 70,50 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu ermitteln. Die Widerstände wären demnach bei der Marke von 70,50 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 72,06/73,02 und 74,56 US-Dollar in Betracht zu ziehen. Die Unterstützungen fänden sich bei 68,95/67,99/67,22/66,44/65,48 und 60,93 US-Dollar.

