Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,03 Prozent auf 163,15 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten etwas höher mit 0,33 Prozent. Italienische Staatsanleihen starteten dagegen mit moderaten Kursgewinnen.

Am Dienstag dürften unter anderem amerikanische Konjunkturdaten für Interesse sorgen. Es wird der vielbeachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für die Industrie veröffentlicht. Der Indikator weist einen hohen Gleichlauf mit der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung in den USA auf. Analysten rechnen mit einem leichten Rückgang von hohem Niveau aus./bgf/fba

ISIN DE0009652644

