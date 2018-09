Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat von 749 auf 742 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Während die konkurrierenden Essenlieferdienste Deliveroo und Uber Eats im Sommer offenbar sehr viele neue Restaurants für ihre Plattformen gewonnen hätten, habe Just Eat stagniert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2018 und 2019./edh/mis Datum der Analyse: 04.09.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-09-04/08:44

ISIN: GB00BKX5CN86