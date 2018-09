Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag eine festere Eröffnung ab. Die Vorgaben präsentieren sich allerdings wenig inspirierend: Die Wallstreet war am Montag feiertagsbedingt geschlossen und die asiatischen Märkte zeigten sich uneinheitlich. Auch seitens einheimischer Unternehmen fehlt es an impulsgebenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...