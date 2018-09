USU mit Customer-First-Lösungen in USA erfolgreich DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges USU mit Customer-First-Lösungen in USA erfolgreich 04.09.2018 / 08:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Möglingen, 4. September 2018. Die internationale Vermarktung des USU-Portfolios rund um die aktive Wissensdatenbank Knowledge Center nimmt Fahrt auf. Innerhalb weniger Monate konnte Knowledge Center bei mehreren renommierten Kunden in den USA platziert werden. Parallel zum Auf- und Ausbau des Vertriebsteams, das auch die vorhandene räumliche und technische Infrastruktur der Schwestergesellschaft Aspera Inc. in Boston nutzt, wurden die ersten Projekte bereits erfolgreich abgeschlossen. Auf wichtigen Branchenveranstaltungen wie der ICMI Contact Center Expo oder der Customer Center Week (CCW) stießen die neuen Customer-First-Lösungen des USU-Geschäftsbereichs unymira ebenfalls auf großes Interesse. "Nachdem unsere Produkte für den digitalen Kundenservice im deutschsprachigen Raum breit etabliert sind, hatten wir uns als weiterer USU-Geschäftsbereich Anfang des Jahres entschieden, den Markteintritt in den USA zu wagen. Und der Erfolg gibt uns Recht, konnten wir doch innerhalb kürzester Zeit Kunden wie den Handelskonzern Colony Brands, den Sportartikelhersteller Columbia Sportswear oder den Hersteller von Home-Fitness-Geräten, Nautilus, gewinnen", so Sven Kolb, Geschäftsführer der USU GmbH. Die aktive Wissensdatenbank Knowledge Center verknüpft mit zahlreichen Assistenz-Systemen und integrierten Workflows sämtliche Kommunikationskanäle in einer zentralen Arbeits- und Prozess-Plattform. Self-Service und Chatbots sind weitere innovative Themen, um Kunden-zentrierte Organisationen ganzheitlich, qualitätsgesichert und automatisiert zu unterstützen. Damit können Customer Experience und entscheidende Kennzahlen (KPI's) wie Erstlösungsrate und Call Handling Time im Customer Service deutlich verbessert werden. Diese Pressemitteilung ist unter https://www.unymira.com/de/news/ sowie unter http://www.usu.de abrufbar. USU GmbH Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.usu-software.de Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 04.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 720331 04.09.2018

ISIN DE000A0BVU28

AXC0057 2018-09-04/08:54