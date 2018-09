Der Verkaufsdruck nahm gegenüber dem EUR/USD mit der asiatischen Sitzung am Dienstag zu und so findet der Handel nun im Bereich der 1,1600 statt. EUR/USD schaut auf den USD, Daten Das Paar kehrte seine gestrigen Gewinne um und so findet der Handel am unteren Ende der jüngsten Range in der Nähe der 1,1600 statt, nach dem es am Freitag zu einem leichten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...