M2 Cobalt Corp.: M2 Cobalt meldet Entdeckung von sechs weiteren großen Kobaltanomalien auf Bujagali DGAP-News: M2 Cobalt Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht M2 Cobalt Corp.: M2 Cobalt meldet Entdeckung von sechs weiteren großen Kobaltanomalien auf Bujagali 04.09.2018 / 09:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. M2 Cobalt meldet Entdeckung von sechs weiteren großen Kobaltanomalien auf Bujagali 4. September 2018 - Vancouver, British Columbia. M2 Cobalt Corp. (das "Unternehmen") (TSXV: MC.V) meldet, dass während der Durchführung des Phase-1-Explorationsprogramms auf Bujagali und der damit in Zusammenhang stehenden Infill-Probenentnahmen das Unternehmen 6 weitere großflächige Anomalien mit stark anomalen Gehalten in den Gesteins- und Bodenproben entdeckt und ebenfalls die Grundfläche der Waragi-Anomalie erweitert hat. Folgend die wichtigsten Punkte: Bujagali - 4 zusätzliche große geochemische Anomalien wurden innerhalb der Liegenschaft Bujagali entdeckt. Zwei dieser Anomalien befinden sich im gleichen stratigrafischen Horizont wie die bestehende Liegenschaft Waragi des Unternehmens; - Zahlreiche hochgradige Kobalt- und Kupferproben wurden gesammelt; - 51 Gesteinsstichproben enthalten zwischen 0,1% und 1,75% Co. 39 Gesteinsstichproben enthalten zwischen 0,1% Cu und 0,81% Cu. 141 Bodenproben enthalten zwischen 100 und 1,310 ppm Co (0,13% Co) und 236 Bodenproben enthalten zwischen 100 und 547 ppm Cu; - Die Grundfläche der Kupfer-Kobalt-Anomalie Waragi des Unternehmens wurde auf über 1km x 900m erweitert. - Die neuen Anomalien liegen innerhalb der gleichen Explorationslizenz oder in der an die Liegenschaft Waragi angrenzenden Lizenz; - Zusammen mit Waragi repräsentieren diese zusätzlichen Anomalien ein neues regionales in Sedimenten beherbergtes Kupfer-Kobalt-Vorkommen des Katanga-Typs; - Vollständige Einzelheiten der Größe der Anomalien und der Gesteins- und Bodenproben sind in der Tabelle unten aufgeführt. Karten mit der Lage und Einzelheiten dieser Anomalien finden sie auf der Webseite des Unternehmens unter: www.m2cobalt.com/index.php/projects/Bujagali Bujagali-Bombo - Infill-Probennahmen, die der Entdeckung eines großen ultramafischen Körpers auf Bombo mittels des früher bekannt gegebenen Schürfgrabenprogramms des Unternehmens folgten, haben eine zusätzliche im Nordwesten liegende Anomalie hinzugefügt, was die Gesamtgröße der Bombo-Anomalie von 1,2km x 0,9 km auf ungefähr 2,2km x 1km erhöht; - Eine weitere separate geochemische Anomalie (Bombo Central) wurde östlich der Liegenschaft Bombo innerhalb der gleichen Explorationslizenz entdeckt; - Bombo NW wird durch den westlichsten Schürfgraben erweitert, der auf Bombo im Rahmen des Schürfgrabenprogramms ausgehoben wurde und eine Vererzung in dem ultramafischen Gestein zeigte: 0,19% Ni und anomale Co-Gehalte über 95m (die Länge des Schürfgrabens) einschließlich 20m mit 0,22% Ni und 0,51% Cu sowie 1m mit 0,91% Cu; - Die Ergebnisse der Infill-Probennahmen einschließlich der Gesteinsproben stehen noch aus; - Vollständige Einzelheiten der Größe der Anomalien und der Gesteins-/Bodenproben sind in der Tabelle unten aufgeführt. Karten mit der Lage und Einzelheiten dieser Anomalien finden sie auf der Webseite des Unternehmens unter: www.m2cobalt.com/index.php/projects/Bujagali Tabelle 1: Anomalien - die wichtigsten Punkte Name der Ungefäh- Highlights Laufende Arbeiten Anomalie re Größe Waragi 1 km x 35 Gesteinsstichproben Rastererweiterung; 0,9 km enthalten über 0,11% Co hoch auflösende (Kobalt (bis zu 1,47%). 31 bodengestützte im Gesteinsstichproben Magnetik; Boden) enthalten über 0,1% Cu VTEM-Interpreta- (bis zu 0,5%). Bis zu 965 tion; ppm Co und 547 ppm Cu in bodengestützte Bodenproben. IP-Erkundung Nile Größe 14 Gesteinsstichproben Infill-Raster; noch zu enthalten über 0,1% Co hoch auflösende bestim- (bis zu 1,75%). 8 bodengestützte men, Gesteinsstichproben Magnetik; Ergebnis- enthalten über 0,2% Cu VTEM-Interpreta- se (bis zu 0,81%). Bis zu tion; stehen 1310 ppm Co und 489 ppm bodengestützte noch Cu in Bodenproben. IP-Erkundung aus. Club 2 km x 1 Gesteinsstichprobe mit Infill-Raster; 1,7 km 0,2% Co. hoch auflösende (Kobalt bodengestützte im Magnetik Boden) Ridge 1,6 km x 1 Gesteinsstichprobe mit Infill-Raster; 1,0 km 0,63% Co und 0,1% Cu; 1 hoch auflösende (Kobalt Gesteinsstichprobe mit bodengestützte im 0,23% Cu. Bis zu 99 ppm Magnetik Boden) Co und 179 ppm Cu in Bodenproben. Bell 2 km x Bis zu 130 ppm Co und 183 Infill-Raster; 1,2 km ppm Cu in Bodenproben. hoch auflösende (Kobalt bodengestützte im Magnetik Boden) Bombo 2,2 km x 9 Gesteinsstichproben Infill-Raster; (einschließlich 1,0 km enthalten über 0,1% Ni hoch auflösende Bombo NW)* (Nickel (bis zu 0,15%); 8 bodengestützte im Gesteinsstichproben Magnetik; Boden) enthalten über 0,1% Co VTEM-Interpreta- und 0,1% Cu (bis zu 0,65% tion; Co und 0,6% Cu). Bis zu bodengestützte 1665 ppm Ni, 1640 ppm Cu IP-Erkundung und 660 ppm Co in Bodenproben. Bombo Central 2,1 km x Bis zu 849 ppm Ni, 274 Infill-Raster; 1,0 km ppm Cu und 483 ppm Co in hoch auflösende (Nickel Bodenproben. bodengestützte im Magnetik Boden) *Schürfgrabenergebnisse nicht eingeschlossen. **Gesteinsstichproben sind selektiver Art und es ist unwahrscheinlich, dass sie die Durchschnittsgehalte auf der Liegenschaft repräsentieren. Dr. Jennifer Hinton, Leiterin der Geschäfte des Unternehmens in Ostafrika, sagte: "Wir sind von den Arbeiten begeistert, die bis dato von unseren Arbeitsmannschaften und Betriebsteams durchgeführt wurden. Die Entdeckung ausgedehnter Kobalt-, Kupfer- und Nickelvererzungen und so vieler großer Anomalien in unserem sehr großen Asset-Paket in einem 6monatigen Zeitrahmen ist eine große Leistung. Angesichts der bis dato durchgeführten Arbeiten, die fristgerecht erfolgten und unter Budget liegen, sind wir jetzt in der Lage, mit einer ersten Bohrphase auf mehreren wichtigen Zielen zur weiteren Abgrenzung dieser Anomalien und zum Test der Vererzung in der Tiefe zu beginnen. Zur gleichen Zeit werden wir angesichts der Größe unserer Anomalien auf Bujagali und der Entwicklung eines potenziellen regionalen Kupfer-Kobalt-Vorkommens des Katanga-Typs ebenfalls zusätzliche geophysikalische und geochemische Untersuchungen zur weiteren Abgrenzung durchführen und um uns die Auswahl der besten ersten Bohransatzpunkte zu ermöglichen." Simon Clarke, CEO, sagte: "Unser Phase-1-Arbeitsprogramm hat ausgezeichnete Ergebnisse geliefert. Die Gehalte der übertägigen Proben reichen bis zu 1,75% Co, 0,91% Cu und 0,26% Ni. Dieses Programm hat uns in die Lage versetzt, eine anfängliche Bohrphase zu beginnen, während wir versuchen, unsere Unternehmensziele, die Entdeckung und Entwicklung von Weltklasse-Kobalt-Assets (und damit vergesellschaftete Minerale) mit großem Potenzial, zu erreichen, die außerhalb der DRK liegen." Qualitätssicherung Alle Gesteins- und Bodenproben wurden an ALS Chemex South Africa (Pty) Ltd., ein unabhängiges voll akkreditiertes Labor in Südafrika ("ALS"), zur Gold- und Multielementanalyse mittels induktiv gekoppelter Plasma-Emissionsspektroskopie ("ICP") geschickt. M2 Cobalt verfügt ebenfalls über ein reglementiertes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC"), wodurch mindestens 10% an Doppelproben und Leerproben jeder Probenlieferung beigegeben werden. Über M2 Cobalt M2 Cobalt Corp. konzentriert sich auf die Entdeckung und Entwicklung von Weltklasse-Kobaltprojekten (damit verbundene Minerale), um das zunehmende Angebotsdefizit bei Kobalt zu beheben. Das Unternehmen besitzt ein großes Landpaket in der Republik Uganda, Ostafrika, das an historische Produktionsstätten auf den gleichen Mineraltrends grenzt, wie einige der großen Minen in der benachbarten DRK, von wo über 60% des globalen Kobaltangebots stammt. Uganda ist ein stabiles Land mit einer wachsenden Wirtschaft, das sich darum bemüht, seine historische Bergbauindustrie wiederzubeleben. Das Unternehmen hat ein sehr erfahrenes Managementteam und ein Board of Directors, die an der Finanzierung und Weiterentwicklung von Ressourcenprojekten weltweit beteiligt waren. Das Unternehmen besitzt ebenfalls Lizenzen, die ungefähr 2.800 Hektar Land im Cobalt Camp in Ontario, Kanada, abdecken. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie unter www.m2cobalt.com. Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dean Besserer, P.Geol., der technische Berater des Unternehmens und eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, geprüft und zugelassen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Simon Clarke unter sclarke@M2Cobalt.com oder Andy Edelmeier unter andy@m2cobalt.com. Im Auftrag des Board, M2 COBALT CORP. Simon Clarke, Chief Executive Officer Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 