Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, was ist der voraussichtlich entscheidende Trendfaktor der Aktienkurse in den kommenden Monaten bis in 2019 hinein - Konjunktur, Geldpolitik, Handels- und Zollpolitik, Geopolitik? Unter der Voraussetzung, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät, sehe ich in der Liquiditäts- und Zinssteuerung durch die Notenbanken das Ausschlag gebende Element....

Den vollständigen Artikel lesen ...