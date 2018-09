FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart startet der DAX-Future am Dienstag im Plus. Die späten Kursgewinne an den asiatischen Börsen liefern das Argument für steigende Kurse. Aber auch der Euro, der unter die Marke von 1,16 Dollar gefallen ist, dürfte leicht stützend wirken. Die Charttechniker der Commerzbank sehen eine Chance auf eine Stabilisierung im September-Kontrakt bei 12.300 Punkten.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 35 auf 12.363 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.364,5 und das Tagestief bei 12.335,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.046 Kontrakte.

September 04, 2018 02:34 ET (06:34 GMT)

