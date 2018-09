Hier geht's zum Video

Der DAX hat sich gestern leicht schwächer aus dem ersten Handelstag des neuen Börsenmonats verabschiedet. Die Handelskonflikte zwischen den USA und diversen anderen Ländern halten die Märkte weiter in Atem. Der DAX verlor 0,14 Prozent und schloss bei 12.346 Punkten. Marktidee: Aareal Bank Die Aareal Bank befindet sich mitten im Zukunftsprogramm "Aareal 2020". Damit will sich der Konzern neue Ertragsmöglichkeiten eröffnen. Mit den jüngsten Zahlen blieb der Konzern aber unter den Erwartungen. Die Aktie kämpft derzeit ebenfalls mit Problemen, auch wenn sie sich langfristig in einem Aufwärtstrend befindet. Aktuell rückt eine wichtige Supportzone in den Fokus.